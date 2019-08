PSG divulga lista de relacionados contra Toulouse sem Neymar

O Paris Saint-Germain divulgou, na manhã deste domingo, a lista de relacionados para a partida contra o Toulose, que acontece logo mais, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes. Apesar de ter treinado normalmente com os companheiros na semana, o atacante Neymar ficou de fora.

No último sábado, o técnico Thomas Tuchel disse que o brasileiro estava em condições físicas de atuar, totalmente recuperado, mas só entraria em campo depois de resolver seu futuro. O comandante ainda se esquivou diversas vezes sobre a permanência ou não do jogador no clube, passando a bola para o diretor esportivo brasileiro Leonardo.

O PSG entra em campo contra o Toulouse neste domingo, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Francês. Até agora, a equipe atual bicampeã do francês ocupa apenas a oitava colocação, com uma vitória e uma derrota na competição. Neymar ainda não jogou na temporada.

Essa situação entre o jogador, clube e torcedores – que já pediram a saída de Neymar – se estende desde a pré-temporada, quando rumores de sua negociação ganharam ainda mais força em Paris. Os clubes interessados nesta contratação são, segundo a mídia internacional, Barcelona, Real Madrid e Juventus.