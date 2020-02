Neymar se recusa a treinar no Paris Saint-Germain, segundo jornal francês

O clima não está nada bom para Neymar no Paris Saint-Germain. Segundo o jornal francês “L’Equipe”, o camisa 10 se teria se recusado a treinar, após a goleada de 6 a 1 da equipe parisiense sobre o Dijon, pela Copa da França, no último dia 12.

Este é apenas mais um episódio polêmico do brasileiro no PSG. O motivo de sua ausência seria a não confirmação de sua titularidade na derrota para o Borussia Dortmund por 2 a 1 na última semana, na Liga dos Campeões. No fim das contas, Neymar acabou atuando e marcou o único gol de sua equipe.

Após o confronto contra os alemães, o craque foi a público e reclamou que não estava jogando. Segundo o treinador Thomas Tuchel, a decisão foi para preservá-lo de uma lesão nas costas, adquirida no início do mês. Para o capitão da Seleção Brasileira, a medida não era boa para o time.

“Infelizmente tive que acatar isso, tive várias discussões, não curti o que eles propuseram para mim. Mas o clube é quem manda, tive que respeitar, infelizmente. Mas isso acaba sendo ruim para mim e para os companheiros”, comentou naquela oportunidade.

O episódio só alimenta uma possível negociação do jogador de 28 anos na próxima janela de transferência.