Neymar fica em 6º em torneio de pôquer e embolsa quase R$ 80 mil

Neymar teve uma ótima estreia na etapa de São Paulo do Brazilian Series of Poker, realizada em um hotel na Zona Sul de São Paulo. O craque, que é treinado por André Akkari, um dos principais jogadores de pôquer do país, se classificou para a mesa final e ficou com a sexta colocação do torneio.

Com o resultado, Neymar embolsou R$ 79,4 mil. O valor máximo de premiação chega a R$ 342 mil e inicialmente era disputado por mais de 200 jogadores.

“Estou muito contente, muito feliz de estar participando pela primeira vez e já pegar uma mesa final com grandes jogadores. Para mim, é uma experiência nova”, disse Neymar em entrevista ao Super Poker após sua participação no torneio.

Apesar da estreia do jogador brasileiro no Brazilian Series of Poker, ele costuma divulgar em suas redes sociais algumas jogatinas que contam com a participação de pessoas ilustres, como Gabriel Jesus e Moisés, meia do Palmeiras.

“Eu fico contente de ser não só um praticante de pôquer, mas também um amante, gosto cada vez mais. Acompanho muitos jogadores daqui”, completou o atacante do Paris Saint-Germain.