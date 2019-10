Neymar é homenageado com escultura em Paris

Em uma homenagem feita pelo artista brasileiro Marcos Marin, Neymar passa a ter a partir desta quarta-feira uma escultura de quase três metros exposta na avenida George V, em Paris.

O retrato do craque brasileiro integra uma exposição denominada ‘George V Monumental’, que acontece até o dia 14 de novembro. Além da escultura de Neymar, outras 50 obras produzidas por 4 artistas diferentes estão sendo expostas.

Retratista oficial do príncipe de Monaco e há 30 anos trabalhando com arte óptica, Marcos Marin explicou o desejo de homenagear o jogador do PSG: “Faço retratos de vários ícones e recentemente fiz o Neymar para a exposição da Copa do Mundo da Rússia, então não poderia deixá-lo de fora na mostra de Paris, além de ser fã do atleta e orgulho por ser brasileiro”.

Após o término do período de exposição em Paris, a escultura de Neymar será levada ao Catar, onde vai ocorrer uma Mostra Oficial da próxima Copa do Mundo.

