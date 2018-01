Neymar e Barcelona podem travar guerra na justiça

A guerra entre Neymar e Barcelona vem ganhando novos capítulos. O jornal El Mundo garante que o astro brasileiro entrará na justiça contra o clube catalão. De acordo com o veículo, o craque do Paris Saint-Germain quer receber aproximadamente R$ 103 milhões referentes a bônus do acordo da renovação de contrato com o Barça, que decidiu não pagá-lo depois de se transferir para o PSG e mais 10%. O valor total pode chegar na casa dos R$ 118 milhões.

Ainda segundo o veículo, o Barça quer que Neymar pague ao clube cerca de R$ 297 milhões. Esse valor estaria em uma parte do bônus que o brasileiro recebeu pela renovação, além de multas e prejuízos devido a saída do atacante para o clube da capital francesa.

O imbróglio começou quando Neymar em 2016 estendeu o vínculo com o Barcelona até 2021. No novo contrato, estavam previstas luvas que seriam divididas em duas partes, uma os catalães já acertaram com o jogador, porém, o clube alega que o atleta teria que pagar o Barça por ter rompido o compromisso. A segunda parte, ainda está na justiça para ser resolvida.