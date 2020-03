Jornal catalão critica atitude de Neymar durante quarentena

Mesmo com a paralisação do futebol, devido à pandemia do novo coronavírus, Neymar voltou a causar polêmica. Depois de postar fotos jogando futevôlei ao lado do preparador físico, Davi Lucca, seu filho, e amigos, o atacante, que está de volta ao Brasil contra as recomendações do PSG, recebeu duras críticas do jornal catalão Mundo Deportivo.

O “confinamento polêmico” do craque da Seleção Brasileira, segundo destaca a manchete da publicação, é uma afronta às recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde). “Neymar não respeita a distância de segurança estabelecida pelos protocolos de luta contra o coronavírus. Sua quarentena, rodeado de amigos, dá o que falar e contrasta com a de Lautaro, em casa, sozinho com sua noiva”, acrescentou.

O periódico faz questão compará-lo com Lautaro Martínez, joia de 22 anos da Inter de Milão, uma vez que o argentino também é um dos principais alvos do Barcelona para a próxima janela de transferências.

Horas depois, o mesmo jornal elogiou a atitude de Neymar, que vai se solidarizar com famílias brasileiras em lugares mais vulneráveis ao novo coronavírus. Junto com o surfista Gabriel Medina, o jogador de vôlei Bruninho, o apresentador Luciano Huck, o ator Rafael Zulu e o cantor Thiaguinho, o atacante fará doação de doar cestas básicas e produtos de higiene.

