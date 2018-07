Neymar garante permanência no PSG e brinca com fama de “cai-cai”

Confira este e outros vídeos em

Neymar, enfim, falou com a imprensa nesta quinta-feira, durante o leilão beneficente promovido pelo seu instituto. O jogador, que não concedia entrevistas desde a Copa do Mundo, comentou sobre as especulações envolvendo sua ida ao Real Madrid para substituir Cristiano Ronaldo e aproveitou para alfinetar alguns jornalistas.

“A imprensa fica inventado estorinhas e acaba especulando até demais, fica um pouco chato isso, mas todo mundo sabe do meu carinho pelo PSG, pelo presidente e pela torcida, e todo mundo sabe por que fui para lá”, disse Neymar à Fox Sports.

“Continuo [no clube], tenho contrato. Fui para lá por um desafio, por coisas novas, por um objetivo. E não mudou. Espero que seja uma temporada de sucesso”, completou o craque brasileiro.

Neymar também comentou sobre a grande Copa do Mundo de seu companheiro no Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. O camisa 10 da equipe parisiense garantiu que não se surpreendeu com o desempenho do jovem de 19 anos na Copa do Mundo, categorizando-o como um “fenômeno”.

“Ele é um fenômeno, um grande jogador. A gente que está com ele no dia a dia já sabia disso faz tempo. Sei da qualidade que ele tem e fico muito feliz, muito contente, por ele ter feito uma grande Copa do Mundo”, prosseguiu.

Já em relação à sua fama de cai-cai, Neymar assegurou que não se incomoda com os comentários negativos sobre seu comportamento em campo. O brasileiro, inclusive, postou recentemente em suas redes sociais um vídeo em que crianças apareciam se jogando no chão enquanto ele narrava uma jogada imaginária em que sofria falta.

“Eu levo na brincadeira, não fico bravo. Só dou risada, e aí a gente entra na onda. Foi um momento ali em que eu estava com as crianças e resolvi fazer”, concluiu.

O segundo leilão promovido pelo Instituto Neymar Jr acontece no Hotel Unique, em São Paulo, e conta com uma série de famosos, como Luciano Huck, Claudia Leitte, Bruno Gagliasso, Rodrigo Faro, Pedro Bial, Roberto Justus, entre outros.

