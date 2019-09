Hostilizado, Neymar marca golaço nos acréscimos e cala torcedores do PSG

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Em dia marcado pelas manifestações da torcida contra Neymar, o PSG venceu por 1 a 0 o Strasbourg, pela 5ª rodada do Campeonato Francês.

De volta ao Paris Saint-Germain, o camisa 10 não teve vida fácil. O brasileiro foi muito vaiado pela principal torcida organizada do clube em sua primeira partida pela equipe na temporada. Durante a partida, faixas foram estendidas nas arquibancadas com os pedidos que seu pai o vendesse na Vila Mimosa, região do Rio de Janeiro tradicionalmente conhecida pela prostituição, e que seria só começo do “inferno” que seria sua vida a partir de agora.

Antes da bola rolar, quando teve o nome anunciado nos telões do Parque dos Príncipes, teve seu nome fortemente vaiado e xingado.

Neymar teve atuação discreta, assim como toda a equipe do PSG. O time até dominou a partida e criou as melhores chances mas pouco assustou o goleiro Sels.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Porém, nos acréscimos, o craque fez a diferença e marcou um golaço. Ao receber um cruzamento pela esquerda, Neymar virou um voleio sem chances para o goleiro do Strasbourg. Sua comemoração foi contida, assim como a da organizada, já o restante do estádio aplaudiu bastante.

Dois minutos depois, o brasileiro chegou a marcar mais um, mas o tento foi anulado com o auxílio do VAR.

O próximo desafio parisiense é na próxima quarta-feira contra o Real Madrid, pela estreia na Liga dos Campeões. Será o grande primeiro desafio do brasileiro após toda a polêmica envolvendo sua possível saída do clube.