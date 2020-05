“Ele continuará conosco”, diz companheiro de Neymar no PSG

A novela do Neymar com o Paris Saint-Germain ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira. O seu companheiro de equipe, Leandro Paredes, afirmou que o craque brasileiro vai continuar no clube parisiense para a próxima temporada. Segundo o meio-campista, os dois são muito próximos e conversam bastante.

“Sim, conversamos muito, ele me chama muito. Ele continuará conosco”, disse o argentino, que chegou ao time em janeiro de 2019, à Fox Sports.

Recentemente, o camisa 10 da Seleção Brasileira recusou uma proposta de R$ 600 milhões para renovar o seu contrato com o PSG e manter seus atuais vencimentos, que, entre salários e acordos comerciais, totalizam 50 milhões de euros (R$ 300 milhões) por ano, conforme foi revelado pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

O principal interessado no atacante de 28 anos é o Barcelona, seu ex-clube. Na última janela de transferências, as duas partes até chegaram a firmar um acordo verbal, mas o negócio não acabou se concretizando.

Pelo PSG, Neymar possuiu 69 gols em 80 partidas.

