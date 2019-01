Buffon sobre Neymar: “Escândalo que nunca tenha vencido a Bola de Ouro”

Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, o goleiro Gianluigi Buffon, ídolo da Juventus e atualmente no Paris Saint-Germain, afirmou que conversa com o brasileiro Neymar no cotidiano do clube francês. Um dos assuntos é a premiação Bola de Ouro, que elege o melhor jogador da temporada.

“Sempre estou dizendo para Neymar que é um escândalo que ele nunca tenha conquistado uma Bola de Ouro e que deveria estar furioso por isso. Ele e Mbappé tem um talento surreal. Podem dominar o futebol durante dez anos. Porém, tudo depende de suas cabeças”, afirmou o experiente jogador.

Neymar não ficou nem entre os dez melhores jogadores de 2018, segundo a revista francesa France Football. O brasileiro ficou na 12ª posição da tradicional premiação Bola de Ouro, representando uma queda brusca em relação à premiação de 2017, quando o atleta do PSG foi o terceiro, atrás apenas de Lionel Messi e do vencedor Cristiano Ronaldo.

“Joguei com muitos campeões e gostaria de jogar com todos, inclusive com Cristiano Ronaldo. Mas não é como se Paris não tivesse vencedores. Mbappé e Neymar tem esse tipo de pedigree“, completou Buffon.

