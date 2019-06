Após lesões e polêmicas, Neymar tem queda em valor de mercado

O ano de 2019 tem sido muito conturbado para Neymar. Com uma nova lesão que custou a sua participação na Copa América e polêmicas que vão desde agressão a torcedor até acusação de estupro, o jogador do Brasil teve, consequentemente, uma brusca queda no seu valor de mercado.

O CIES Football Observatory, organização independente de pesquisa localizada na Suíça e conhecida por realizar diversos rankings no âmbito esportivo, divulgou uma nova avaliação de mercado, e o preço de Neymar chama a atenção.

Em janeiro de 2019, o camisa 10 da Seleção Brasileira era avaliado pelo instituto em 213 milhões de euros (R$ 933,35 milhões). Agora, contudo, a avaliação fica entre 120 e 150 milhões de euros (R$ 525,83 milhões e R$ 657,28 milhões). Ou seja, houve uma queda de cerca de R$400 milhões.

Traçando um paralelo com a transferência de Neymar do Barcelona para o PSG, a queda de valor é ainda maior. Isso pois, para contar com o atacante brasileiro, o clube francês desembolsou, em 2017, 222 milhões de euros (cerca de R$976 milhões na cotação atual).