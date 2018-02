Após exames de Neymar, Unai Emery diz: “Estamos otimistas”

O Paris Saint-Germain está otimista quanto a lesão de Neymar. Depois de o técnico Unai Emery comentar sobre os o estado do brasileiro, que torceu o tornozelo direito sozinho em partida do PSG contra o Olympique de Marselha, neste domingo, o diagnóstico dos primeiros exames realizados pelo camisa 10 foi divulgado e não aponta qualquer tipo de fratura.

“Se eu tivesse que me pronunciar sobre o jogo do Real (Madrid, no dia 6 de março, pela Liga dos Campeões) esta noite, eu diria que Neymar pode estar presente. Os primeiros exames no vestiário dizem ser uma entorse. Outros exames serão feitas para termos mais precisão. Nós estamos otimistas”, afirmou o espanhol em entrevista coletiva.

De acordo com o comandante, os diagnósticos iniciais apontam uma entorse no tornozelo, sem lesão nos ligamentos. Neymar ainda fará exames mais detalhados nesta segunda-feira, após o local começar a desinchar (o tratamento para tal já foi iniciado).

Aos 31 minutos do segundo tempo, o atacante torceu o tornozelo direito sozinho em campo, recebeu longo atendimento médico no gramado e precisou deixar o gramado de maca, aparentando muitas dores. O PSG já havia feito três substituições e ficou com um atleta a menos.

Após o confronto, Cavani revelou que o companheiro ainda chorava no vestiário quando os demais atletas voltaram para as instalações após o término do jogo. O capitão Thiago Silva declarou, ainda no gramado, que não acredita na presença de Neymar no duelo contra o próprio Olympique, na próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Copa da França.