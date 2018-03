Micale esperava mais do Paraná em sua estreia

Rogério Micale não teve a estreia que imaginava à frente do Paraná Clube com o empate em 2 a 2 diante do Cianorte, fora de casa, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Paranaense. O técnico te e tempo para trabalhar o time e fazer mudanças em todos os setores, mas teve que se contentar com apenas um ponto.

“Esperava algo melhor para a nossa equipe. Time oscilou durante muitos momentos, paramos de jogar depois que fizemos o gol. Nas finalizações finais, poderíamos ter saído com resultado melhor. Temos o que melhorar”, disse o treinador, que espera por resultado melhores para responder ao torcedor. “Vamos trabalhar muito para dar resposta que o nosso torcedor quer. Queremos coisas maiores e vamos lutar para isso”, completou.

O treinador paranista, aliás, apesar da continuidade de alguns problemas, especialmente no setor ofensivo, espera que as análises sejam feitas a partir do início do seu trabalho, a começar pelo volume de jogo diante do Leão do Norte. “O que aconteceu para trás não pode influenciar em uma análise fria do jogo. A gente teve a bola para ganhar o jogo, mas faltou tranquilidade para sair com um resultado melhor”, avaliou.

O torcedor, aliás, protestou após o empate, mas Micale espera que nesta quarta-feira, no clássico diante do Coritiba, o mesmo esteja presente para empurra RO time em uma reação na temporada. “Estamos em processo de reestruturação e peço pouco de paciência. Queremos a vitória contra o Coritiba e é o que vai nos dar confiança. A torcida é importante para mudar esse estágio de time desconfiando”, concluiu.