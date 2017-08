Balbuena evita comemoração antecipada por convocação

Fabián Balbuena se surpreendeu quando ouviu, durante entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, que seria convocado pela seleção do Paraguai para enfrentar Chile e Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. “Não. Ainda não sei”, reagiu o zagueiro do Corinthians, reticente, de sobrancelhas levantadas.

Gabriela Miskinich, a noiva do atacante Ángel Romero, já sabe. Em uma rede social, ela se antecipou ao anúncio da Associação Paraguaia de Futebol (APF) e publicou nesta tarde a carta em que o Corinthians foi notificado a respeito das convocações dos seus dois atletas do país vizinho. Depois, apagou a imagem.

“Não sei como funciona isso. Normalmente, os times são avisados antes de a lista ser divulgada, mas ainda não estou sabendo de nada. A lista só vai sair na semana que vem, e ninguém falou comigo”, esquivou-se Balbuena. “Espero que aconteça, logicamente”, sorriu.

Seja como for, o defensor está otimista com as possibilidades de ter uma sequência de jogos a serviço do seu país. A boa campanha no Campeonato Brasileiro credencia Balbuena e Romero a ganharem novas oportunidades nas Eliminatórias.

“O Romero merece, pela forma como vem trabalhando. Tomara que possa mesmo estar na lista. A nossa seleção está em uma posição difícil, mas ainda com chances de classificação, e ele é uma peça fundamental para o Corinthians e para o Paraguai”, disse Balbuena.

Em uma realidade bem diferente da vivida pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Paraguai é o oitavo colocado das Eliminatórias, com 18 pontos ganhos, atrás de Peru (18), Equador (20), Argentina (22), Chile (23), Uruguai (23), Colômbia (24) e Brasil (33). Os quatro primeiros asseguram participação na Copa do Mundo da Rússia, enquanto o quinto disputa a repescagem.