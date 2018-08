Willian renova contrato com o Palmeiras até dezembro de 2021

O atacante Willian renovou seu contrato com o Palmeiras na noite desta terça-feira. Maior goleador do Verdão no Campeonato Brasileiro (7), artilheiro do clube na última temporada (17), e jogador do elenco com mais partidas em 2018 (44) atuações, Bigode assinou vínculo até 31 de dezembro de 2021.

“Fico muito feliz e lisonjeado em poder prolongar o meu vínculo com o Palmeiras. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a Deus porque ele tem me sustentado e me dado saúde para poder trabalhar e fazer o meu melhor. Desde o meu primeiro dia aqui, fui muito bem tratado por todos e me identifiquei bastante com o clube. Essa renovação significa muito para mim porque é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Temos objetivos importantes na temporada e continuarei me dedicando de corpo e alma para irmos em busca de todos eles”, celebrou o jogador.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A renovação protege o Palmeiras do assédio externo pelo atleta. Em julho passado, o diretor de futebol do Palmeiras, Marcelo Mattos, declarou que Willian esteve entre os atletas mais assediados na janela de transferências por clubes do exterior.

Contratado no início de 2017, Willian está a três jogos de completar 100 partidas pelo Verdão. O atleta de 31 anos tem 31 gols marcados com a camisa palmeirense, o que o faz o segundo maior goleador do elenco atual, atrás apenas de Dudu, que balançou as redes adversárias 50 vezes.

Confira alguns dados de Willian pelo Palmeiras

Artilharia do Verdão no Campeonato Brasileiro 2018

Com sete gols, é o principal goleador do time no Brasileirão.

Vice-artilharia na temporada

Segundo principal goleador do clube em 2018, com 14 bolas na rede, três atrás de Borja, que lidera o ranking (17).

Segundo principal garçom do elenco em 2018

Com oito assistências, o camisa 29 é, ao lado de Dudu, o segundo maior garçom da equipe na temporada, atrás de Lucas Lima, que já deu dez passes para gol.

Assiduidade

Com 44 partidas, é o atleta do elenco com mais atuações na temporada.

Artilharias em 2017

Maior goleador do Palmeiras na última temporada, com 17 gols, Bigode também foi o artilheiro do clube na Copa Libertadores, com quatro bolas na rede, e no Campeonato Paulista, com cinco tentos.

Vice-artilheiro do atual elenco

Com 31 gols, é o segundo jogador com mais bolas na rede do atual elenco, só perde para Dudu, que já fez 50.

Top 100 da história do Palmeiras

Com 31 gols, Willian também já entrou no Top 100 de artilheiros da história do clube. Atualmente, ocupa a 90ª posição, ao lado de Barcos, Careca, Marcos Assunção, Muñoz, Reinaldo Xavier, Ronaldo e Loschiavo.

Dados em 2018

44 jogos (35 como titular)

14 gols

8 assistências

2017

53 jogos (42 como titular)

17 gols

6 assistências

Geral

97 jogos (77 como titular)

31 gols

14 assistências