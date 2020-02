Willian pede passagem no Palmeiras e planta dúvida na cabeça de Luxemburgo

O Palmeiras ainda mostra oscilação no início da temporada e Vanderlei Luxemburgo busca as melhores soluções táticas para a equipe. Dentre as peças que disputam uma vaga como titular no Verdão, Willian é um dos principais destaques do início da temporada Alviverde.

O atacante é o artilheiro do Palmeiras no ano. Além de ter marcado quatro gols no Campeonato Paulista, Willian também balançou as redes no segundo jogo do Verdão na Copa Flórida, contra o New York City.

Dentre os jogadores de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo que disputaram os quatro jogos do Campeonato Paulista, Willian é quem tem o melhor aproveitamento na conversão em gols no momento da finalização. De acordo com o Footstats, o atacante precisa de apenas 2,25 chutes para balançar as redes.

Outro fator que pesa a favor de Bigode é o desempenho sem destaque de Luiz Adriano até o momento. O camisa 10 do Verdão ainda não marcou gols em 2020 e não conseguiu repetir o bom futebol apresentado no ano passado. Além disso, Willian possibilita que a equipe tenha uma referência no ataque de maior mobilidade.

No entanto, Luxemburgo não descarta utilizar os dois jogadores juntos. Contra o Red Bull Bragantino, no último domingo, o treinador colocou Willian em campo no segundo tempo e o atacante atuou próximo de Luiz Adriano, praticamente como um segundo atacante. O camisa 29 trouxe dinâmica à equipe e, inclusive, sofreu o pênalti que resultou no único gol do Verdão no jogo.

Com a derrota no último final de semana, o Palmeiras estacionou nos sete pontos, na terceira posição do grupo B. Os comandados de Luxemburgo voltam a campo no próximo sábado, às 19h30, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.