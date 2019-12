Weverton atinge marca histórica no Palmeiras em 2019

Depois de revesar com Jaílson na última temporada, Weverton se consolidou de vez em 2019 na meta do Palmeiras. Os números ajudam a provar os motivos para a titularidade praticamente incontestável do goleiro de 32 anos. Isso porque, ao final de 2019, ele chega à marca de ser o arqueiro com a segunda melhor média de gols sofridos na história clube até o momento.

Contando as partidas da temporada passada e da atual, Weverton soma 89 jogos pelo Verdão, com 57 tentos sofridos.

Dessa forma, atinge uma média de 0,6 por partida, igualando-se a Gato Fernández. Em 1994, o paraguaio sofreu 22 gols em 35 partidas, também com a média de 0,6.

Curiosamente, o único que supera a marca de Weverton e Gato Fernández é outro paraguaio. Banítez teve a dura missão de substituir Leão, que servia a Seleção Brasileira em 1978, e correspondeu a altura. Foram apenas 13 gols sofridos em 24 jogos, com média de 0,5 por partida.

Weverton chegou ao Palmeiras no final de 2017 depois de se destacar pelo Athletico-PR. A vontade do Verdão em contar com ele era tanta que, mesmo podendo contar com o goleiro de graça (já que o contrato se encerraria em maio de 2018), a diretoria preferiu pagar R$ 2 milhões ao Furacão para tê-lo em janeiro.

Em dois anos de clube, Weverton desbancou a concorrência do consagrado Fernando Prass e de Jaílson, que terminou o título do 2016 sem perder uma partida sequer.

