Wesley Carvalho testa alternativas e Palmeiras encerra preparação

O Palmeiras está pronto para encara o Paraná Clube neste domingo, às 11h (de Brasília), no Allianz Parque. Em atividade fechada para a imprensa na Academia de Futebol, o interino Wesley Carvalho comandou na manhã deste sábado o último treino do Verdão antes do duelo.

De acordo com o treino realizado na sexta-feira, o Palestra deverá ter mudanças em relação ao time que vinha atuando com Roger Machado. Pele trabalho, Hyoran e Dudu disputa uma vaga, com vantagem pelo camisa 7.

No meio, Scarpa e Lucas Lima disputam posição, com Moisés sendo recuado para fazer o papel de volante na vaga de Felipe Melo, ao lado de Bruno Henrique. Pela direita, Artur será o escolhido pelo posicionamento do último treino.

As outras duas mudanças serão no sistema defensivo. O lateral-direito Marcos Rocha, que deixou o jogo contra o Fluminense com dores na coxa esquerda e teve diagnosticada uma sobrecarga muscular, deve dar lugar a Mayke. Já o zagueiro Edu Dracena, expulso no Maracanã, abre espaço para Thiago Martins.

O provável Palmeiras tem Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Thiago Martins e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Moisés e Lucas Lima; Artur, Dudu e Willian.

Este deve ser o primeiro e único jogo de Wesley Carvalho comando o Palmeiras. Na próxima terça-feira, a tendência é que Luiz Felipe Scolari seja apresentado na Academia de Futebol, se juntando aos auxiliarias Paulo Turra e Carlos Pracidelli, que já estão na equipe.

Com 23 pontos, o Verdão ocupa a sétima colocação no Brasileirão – o líder Flamengo tem 31.