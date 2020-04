O Palmeiras iniciou o século com decepções ao torcedor, mas se consolidou como uma das principais forças do país nos últimos anos. Em times com diferentes características, os laterais cumpriram papéis importantes neste período. Além de ter consistência na defesa, muitos brilharam com características ofensivas, dividindo o protagonismo com atletas do ataque. Chegou a hora de decidir: quem é o melhor lateral-esquerdo do Palmeiras no século 21?

Qual é o melhor lateral-esquerdo do Palmeiras no século 21? Armero Leandro Zé Roberto Resultados Votar