Verdão passa dois anos sem levar goleada pela primeira vez no século

A maior conquista do Palmeiras na temporada foi o título do Campeonato Brasileiro, contudo, o ano marcou outro feito da equipe palestrina. Como não foi goleado nenhuma vez em 2018, o Verdão chegou a dois anos inteiros sem sofrer derrotas por quatro ou mais gols, algo que ainda não havia acontecido no século XXI.

A última vez que o Alviverde sofreu uma goleada foi em 27 de março de 2016, quando sofreu uma vexatória derrota por 4 a 1 para o Água Santa, a última da série de quatro resultados negativos no início do trabalho de Cuca, que levaria o time posteriormente para o título do Brasileirão pela primeira vez desde 1994.

Depois do vexame para o time de Diadema, a equipe do Palestra Itália teve como piores resultados um 3 a 0 para a Ponte Preta na semifinal do Campeonato Paulista de 2017 e um 3 a 0 para o Atlético-PR na última rodada da Série A. Inclusive, neste ano, o maior revés vivido pelo Palmeiras foi por dois gols de diferença.

Nesse período, antes desses dois últimos anos, o Verdão só passou três temporadas sem levar uma derrota por placares elásticos: 2004, 2009 e 2012, ano do seu segundo rebaixamento para o Campeonato Brasileiro Série B. Já as piores goleadas foram 6 a 0 para o Goiás e para o Coritiba.

Confira as 22 goleadas sofridas pelo Palmeiras no século XXI:

27/3/2016 – Água Santa 4 x 1 (Paulista)

4/10/2015 – Chapecoense 5 x 1 (Brasileiro)

21/9/2014 – Goiás 6 x 0 (Brasileiro)

27/3/2013 – Mirassol 6 x 2 (Paulista)

5/5/2011 – Coritiba 6 x 0 (Copa do Brasil)

17/2/2010 – São Caetano 4 x 1 (Paulista)

16/11/2008 – Flamengo 5 x 2 (Brasileiro)

20/8/2008 – Internacional 4 x 1 (Brasileiro)

30/4/2008 – Sport 4 x 1 (Copa do Brasil)

2/9/2007 – Cruzeiro 5 x 0 (Brasileiro)

26/11/2006 – Internacional 4 x 1 (Brasileiro)

3/9/2006 – Santos 5 x 1 (Brasileiro)

24/5/2006 – São Paulo 4 x 1 (Brasileiro)

22/4/2006 – Figueirense 6 x 1 (Brasileiro)

8/3/2006 – América-SP 4 x 1 (Paulista)

6/11/2005 – Atlético-PR 4 x 0 (Brasileiro)

23/5/2005 – América-SP 4 x 1 (Paulista)

23/4/2003 – Vitória 7 x 2 (Copa do Brasil)

1/9/2002 – Paraná 5 x 1 (Brasileiro)

25/8/2002 – Atlético-MG 4 x 0 (Brasileiro)

30/9/2001 – Coritiba 4 x 1 (Brasileiro)

7/11/2001 – Fluminense 6 x 2 (Brasileiro)

