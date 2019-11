Valdivia distribui empanadas no metrô em meio a protestos no Chile

Com o Campeonato Chileno paralisado devido as grandes manifestações civis, o meio-campista Jorge Valdivia saiu de casa para fazer uma boa ação. O jogador do Colo-Colo foi à frente de uma estação de metrô de Santiago com uma bandeja cheia de empanadas e distribuiu para a população.

O país sul-americano passa por um momento de turbulência, com a classe política sofrendo uma série de reivindicações populares. A situação também está afetando o transporte público da capital chilena e formando filas em estações de metrô próximas aos focos dos protestos.

Buscando ajudar a população, o ex-jogador do Palmeiras foi à frente de uma estação, sentou com uma bandeja de empanadas, uma espécie de pastel assado, e distribuiu gratuitamente aos chilenos. O meia também aproveitou para tirar fotos com torcedores, mas escolheu não conversar com a imprensa local.

No último sábado, Valdivia se pronunciou pela primeira vez sobre os protestos que tomaram Santiago na última semana. Em post no Instagram, o jogador escreveu: “Não é fácil falar ou dizer coisas nesses dias. Muitos têm me criticado por eu não ter dado minha opinião neste conflito social que se vive no país. Queria dizer que tenho pensado muito e, primeiramente, saibam que concordo e apoio as demandas sociais. E também que o futebol dá sinais de união entre as distintas cores para chegar a um consenso e uma solução para ter um país melhor”.

“Espero que tenhamos paz rapidamente e, por ora, convido todos os políticos que ponham a mão no coração para legislar por um bem comum, não só de poucos”, completou.

O Campeonato Chileno está paralisado há três rodadas. Palco da final da Libertadores, o governo chileno confirmou que a decisão seguirá no Estádio Nacional de Santiago, apesar das manifestações.