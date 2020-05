Torcida organizada do Palmeiras realiza ação social na Zona Oeste de São Paulo

Um grupo de associados da Torcida Acadêmicos da Savóia, organizada do Palmeiras, se reuniu neste sábado para realizar ações sociais na Zona Oeste de São Paulo. Com máscaras, luvas e álcool em gel, os torcedores entregaram marmitas, frutas e água nos bairros da Barra Funda, Lapa e Santa Cecília.

“Ficamos felizes em, mais uma vez, poder contribuir de alguma forma. Sabemos que com o isolamento social, muitos estão há dias sem se alimentar e alimentar suas famílias”, disse Luiz Paulo Marques, presidente da organizada.

Por volta do meio-dia, o grupo de associados saiu da sede social da Acadêmicos da Savóia, em frente ao Allianz Parque, e iniciou as doações, que foram realizadas especialmente onde havia concentração de famílias e crianças. No total, cerca de 400 refeições foram distribuídas.

“Nessa região existem dezenas de famílias aglomeradas no entorno de centros de acolhimento que não puderam ser ajudadas. É muito importante mostrar a essas pessoas que sabemos que elas existem, que elas não estão sozinhas”, afirmou Maiara Batista, associada da Savóia que participou da ação social.

