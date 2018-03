Thiago sobre venda de mando: “Não é certo, mas está no regulamento”

Na manhã desta terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol, o presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte reclamou da venda de campo do Bragantino e afirmou que o rival Corinthians foi beneficiado com o caso. Horas mais tarde, na Academia de Futebol, o zagueiro Thiago Martins foi mais ponderado, mas também deu sua opinião sobre o assunto.

“É aceitar. O Corinthians vai jogar duas partidas em casa. A gente não vê como certo, mas está no regulamento e todo mundo assinou. Então é bola para a frente e pensar só no Palmeiras”, afirmou o defensor, se referindo aos duelos no Pacaembu e na Arena de Itaquera pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

“O que tenho para falar é mais do Palmeiras. Nosso grupo era muito forte, o Novorizontino se classificou como terceiro lugar no geral. Vamos pensar no Novorizontino e dar nosso melhor”, completou o defensor, que faz parte da equipe com a melhor campanha do Estadual.

Para se ter uma ideia, o Palmeiras terá de percorrer mais de 400km até Novo Horizonte para dar início a disputa por uma vaga na semifinal. O Verdão será o primeiro time a jogar as quartas de final do Paulistão, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi.

“O Paulista é um campeonato que todos querem disputar. A visibilidade é muito boa. Todos que conseguem desempenhar um bom futebol no Paulista vai ter novas oportunidades. Muitas vezes vemos isso, pessoas saem de outros estados para jogar o Paulista por ser grande. Estou feliz de disputar o Paulista pelo Palmeiras e espero continuar bastante”, finalizou.

