Tchê Tchê teve medo de ser ‘o culpado’ e quer volta de Marcos Rocha

Ninguém ficou tão aliviado com a classificação do Palmeiras à final do Campeonato Paulista do que Tchê Tchê. O camisa 8 substituiu Marcos Rocha na lateral direita, mas não estava à vontade em campo, sofreu com os ataques santistas e teve medo de que uma desclassificação pudesse cair em suas costas.

“Eu já atuei como lateral algumas vezes, mas a equipe deles tem jogadores com muita qualidade pelos lados. Não é muito a minha marcar, mas tive que fazer isso muito. Acho que não comprometi então fico muito feliz. Na hora nem consegui levantar e desabei. Diversos momentos eu sofro muitas cobranças e, se a gente perdesse, talvez colocassem a culpa em mim, porque o Rocha não jogou, esse tipo de coisa. Estou tranquilo e muito feliz pela vitória”, afirmou o jogador, que torce pelo retorno do companheiro.

“Tive que substituir o Rocha e ele vem muito bem. Claro que não é a minha posição, a gente torce para que ele volte no próximo jogo. Eu estou torcendo muito (risos). Dei meu máximo e se errei algumas coisas tecnicamente, tentei correr e me esforçar para ajudar o Palmeiras. Estou muito feliz pela nossa vitória, mas deixo claro que não sou lateral e nem pretendo me tornar um”, completou.

Tecnicamente, Tchê Tchê não teve uma boa atuação contra o Santos. Mesmo assim, o jogador assumiu a responsabilidade de fazer a segunda cobrança na decisão por pênaltis, convertida por ele.

“Estava tranquilo, bati do jeito que treinei. Espero o goleiro tomar uma decisão antes de mim para eu virar o pé e escolher o canto. Fico feliz, merecíamos a vitória por tudo que fizemos no campeonato”, finalizou.