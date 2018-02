Tchê Tchê e Thiago Santos entregam apelidos do elenco do Palmeiras

O Palmeiras é o segundo clube no planeta com mais visualizações em seu canal no YouTube, perdendo apenas para o Barcelona. E o vídeo divulgado nesta segunda-feira mostra bem o porquê. Amigos, Tchê Tchê e Thiago Santos tiram sarro um do outro e revelam apelidos de atletas do elenco.

“A gente não tem (apelidos). Entre nós não pode, está louco?”, afirmou Tchê Tchê. “Agora os outros têm vários (risos)”, completou o amigo.

“Edu Dracena é o Freddy Mercury por causa do bigodinho. Tonhão (Antônio Carlos) pinguim, porque parece um desenho de pinguim com aquele cabelinho todo para trás. Bruno Henrique é o zangado”, disse o camisa 8. “Hyoran Bem 10”.

Já Zé Roberto até poderia ter apelidos em seu tempo de jogador, mas agora, como dirigente do Palmeiras, não é o caso. “Zé Roberto não, aí não pode”, brincou o titular.

A dupla, que divide concentração em todos os jogos do Palmeiras pode até não colocar apelidos entre si, mas não isso não impede as brincadeiras entre ambos. Na última entrevista coletiva de Tchê Tchê, o jogador chegou a imitar a maneira do amigo falar. Já Thiago, descontou falando do cabelo e da já famosa mochila do companheiro.

“O cabelo dele está legal, moleque mete um estilo. A cor está desbotando um pouco, mas está legal. Tchê Tchê é estilo, é só ver a mochila que ele vem. Estilo não falta (risos)”.

No último sábado, em duelo contra o Mirassol no interior paulista, que terminou com vitória alviverde por 2 a 0, Tchê e Thiago Santos completaram 100 jogos pelo Palmeiras. O elenco palestrino recebeu folga no domingo e segunda, e voltará aos treinos nesta terça-feira.