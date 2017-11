Sub-20 avança e Palmeiras vê todas as categorias na briga pelo Paulista

Com uma vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, alcançada na noite desta sexta-feira, o Palmeiras se classificou para a decisão do Campeonato Paulista sub-20. Assim, o clube faz história e terá, pela primeira vez, todas as cinco categorias nas finais do torneio estadual.

Depois de ganhar do Novorizontino por 2 a 0 fora de casa, o Palmeiras marcou o gol da vitória logo aos 13 minutos do primeiro tempo na Arena Barueri. Em jogada pela ponta direita, Yan bateu forte e a bola desviou na marcação, enganando o goleiro adversário.

As datas, horários e locais das finais ainda serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Na outra semifinal, Ponte Preta e Água Santa brigam pela classificação na manhã de domingo – o time de Campinas, como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, tem a vantagem.

Embalado, o Palmeiras defende uma série invicta de 13 triunfos e um empate no torneio. O clube tem o melhor aproveitamento (83,3%), com 22 vitórias, quatro empates e duas derrotas em 28 partidas. Além disso, possui o melhor ataque e a melhor defesa, com 73 gols marcados e 18 sofridos.

O time sub-20 do Palmeiras é dirigido por Wesley Carvalho, que vem atuando como auxiliar de Alberto Valentim na equipe profissional. O goleiro Daniel Fuzato, o zagueiro Augusto e o meia Léo Passos integram a equipe. Assim como o atacante Fernando, utilizado recentemente contra o Vitória no Campeonato Brasileiro.

Em um ano inspirado das categorias de base, o sub-11 encara o Santos, o sub-13 pega o Corinthians, o sub-15 enfrenta o São Paulo e o sub-17 joga contra a Ponte Preta em busca dos respectivos títulos. O sub-17 ainda enfrenta o Corinthians na final da Copa do Brasil, principal torneio nacional da categoria.