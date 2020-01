Sub-18 do Palmeiras bate o Inter e avança para a final da Copa Santiago

Na noite desta sexta-feira, os garotos do sub-18 do Palmeiras venceram o Internacional por 2 a 1 e garantiram vaga na final da Copa Santiago de Futebol Juvenil. A partida ocorreu no estádio Alceu Carvalho, em Santiago, no Rio Grande do Sul.

Comandados pelo técnico Hamilton Mendes, os garotos do Verdão triunfaram com gols de Juninho e Luan, que é o artilheiro isolado da competição com cinco gols.

O Alviverde chega invicto para a decisão da Copa Santiago. No total, a equipe disputou sete partidas, somando cinco vitórias e dois empates.

O adversário do Palmeiras na final será definido no confronto entre Juventude e Grêmio. O campeão será definido no próximo domingo (26), às 10h (de Brasília), no mesmo estádio Alceu Carvalho.