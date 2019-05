Sem Gómez, Palmeiras finaliza preparação para pegar o Sampaio Corrêa

Na tarde desta quarta-feira, o Palmeiras fez o último treinamento na Academia de Futebol antes de enfrentar o Sampaio Corrêa, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez mais uma vez não esteve em campo e provavelmente será desfalque contra os maranhenses.

O defensor fez um trabalho específico na sala de musculação no período da manhã. O meia Raphael Veiga apareceu no gramado fazendo transição. Como de praxe, a imprensa só teve acesso aos primeiros minutos do treino e acompanhou apenas o aquecimento.

Veiga será baixa diante do Sampaio, assim como o zagueiro Luan. Ambos se recuperam de dores musculares na coxa direita. Sendo assim, uma possível escalação do Alviverde terá: Weverton (Fernando Prass); Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Zé Rafael, Dudu e Deyverson.

Palmeiras e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h00 (horário de Brasília), no Allianz Parque. No confronto de ida, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol marcado por Moisés. Assim, os comandados de Luiz Felipe Scolari jogam por um empate para chegarem às quartas de final da Copa do Brasil.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com