Roger elogia improvável dupla de zaga, mas não descarta reforços

O Palmeiras é o líder de desarmes e interceptações no Campeonato Paulista, e sofreu apenas um gol nas duas partidas disputadas até aqui. Tudo isso com uma dupla de zaga no mínimo improvável neste início de ano.

Antônio Carlos teve o contrato de empréstimo com o Verdão encerrado ao final de 2017 e tinha tudo para deixar o clube. Mesmo assim, o zagueiro, que teve poucas oportunidades no ano passado, teve o vínculo ampliado por uma temporada e ganhou a posição durante os treinos de pré-temporada.

Já Thiago Martins passou por uma artroscopia no joelho no início de 2017 e, após se recuperar, foi emprestado ao Bahia. Mesmo com boas atuações pelo Tricolor, o zagueiro não iria permanecer no Palmeiras em 2018, mas a venda de Yerry Mina abriu espaço para o defensor, que teve o contrato renovado.

“Temos um equilíbrio muito forte na dupla de zaga. Revendo o jogo (contra o Botafogo-SP) percebi que nós entramos muitas vezes no campo de ataque pelo bom passe deles, fazendo uma linha de três, com o Felipe Melo no meio da dupla, para dar mais liberdade para ambos. São dois jogadores com boa bola área, enfrentamento individual bastante forte e voz de comando, que se ocupam dessa questão de posicionamento”, elogiou o técnico Roger Machado.

Apesar dos predicados de Antônio Carlos e Thiago Martins exaltados pelo comandante palmeirense, o Alviverde ainda poderá buscar outro zagueiro no mercado ao longo deste ano. A possibilidade não foi descartada por Roger Machado, que tem atualmente sete defensores no elenco.

“Nós deixamos um zagueiro de fora da lista, que foi o Emerson (na realidade foram dois – Pedrão é o outro). Neste momento, que bom que Antônio Carlos e Thiago corresponderam bem. E ainda temos outros esperando oportunidade. Porém, se em algum momento a gente ver que precisamos de outro jogador, vamos avaliar. O Palmeiras está sempre aberto ao mercado, o único momento que não consegue atingir o mercado é quando a janela se fecha”, completou.

Com Thiago Martins e Antônio Carlos na zaga, o Palmeiras enfrenta o Red Bull nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Palestra Itália, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A provável escalação alviverde, que dependerá de questões físicas tem Jailson; Marcos Rocha, Thiago Martins, Antônio Carlos e Victor Luis; Felipe Melo; Willian, Tchê Tchê, Lucas Lima e Dudu; Borja.