Pentacampeão Roberto Carlos comemora 47 anos nesta sexta

Nesta sexta-feira, o pentacampeão mundial Roberto Carlos completa 47 anos. Depois de ser revelado pelo União São João, o jogador chegou ao Palmeiras aos 20 anos e deixou sua marca. Entre 1993 e 1995, o ex-lateral esquerdo foi campeão do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Torneio Rio-São Paulo.

Após a passagem marcante pelo Alviverde, Roberto Carlos jogou na Inter de Milão e fez história no Real Madrid, atuando entre 1996 e 2007. No período, faturou três vezes a Liga dos Campeões e duas vezes o Mundial Interclubes, além de ter dominado as competições internas na Espanha.

Em seguida, acertou a transferência para o Fenerbahce. Ao voltar ao Brasil, Roberto Carlos optou por defender o maior rival do Palmeiras. O jogador ficou no Corinthians por duas temporadas antes de acertar sua ida para a Rússia, onde jogou no Anzhi Makhachkala. O lateral foi encerrou sua carreira jogando pelo Delhi Dynamos, da Índia.

Pela Seleção Brasileira, Roberto Carlos disputou três Copas do Mundo e participou ativamente na campanha do pentacampeonato, conquistado em 2002. Em 126 jogos, venceu 80 partidas, empatou 30 e perdeu 16 vezes.

Com a camisa verde e amarela, além do Mundial, conquistou ainda a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta (1996), a Copa América duas vezes (1997 e 1999) e a Copa das Confederações (1997).