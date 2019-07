Relembre quando o Palmeiras eliminou o Inter nas quartas para ser campeão da Copa do Brasil

Palmeiras e Internacional decidem nesta quarta-feira quem será um dos semifinalistas da Copa do Brasil. Em duelo no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília), o Verdão tem a vantagem do empate após ter vencido o duelo de ida pelo placar mínimo, no Allianz Parque. E o duelo contra os colorados, nesta fase da competição, traz lembranças recentes extremamente positivas aos palestrinos: em 2015, os dois clubes fizeram confrontos eletrizantes que acabaram por levar o Verdão ao título.

No primeiro jogo, em Porto Alegre, os palestrinos, então comandados por Marcelo Oliveira, arrancaram um empate, por 1 a 1, após saírem perdendo. Alex abriu o placar para o Colorado, mas Rafael Marques empatou com um gol de cabeça.

O segundo jogo, no Allianz Parque, foi muito mais tenso. A torcida alviverde lotou o Allianz Parque e viu a equipe abrir 2 a 0 com tranquilidade na primeira etapa. Vitor Hugo abriu o placar de cabeça e Zé Roberto, em pênalti muito contestado pelos colorados, fez o segundo.

Na etapa final, porém, o Verdão relaxou e permitiu a reação visitante. Anderson e Lisandro López deram o empate aos gaúchos, resultado que eliminava o Alviverde da competição pelo fato de os gols como visitante contarem como desempate no confronto.

Mas naquela noite, o banco de reservas alviverde estava encantado e dois jogadores que entraram na segunda etapa definiram o placar. Um minuto depois do gol de empate gaúcho, Allione fez boa jogada pelo ponta direita e cruzou para Andrei Girotto marcar, de cabeça, e definir a vitória.

Na sequência da competição, o Palmeiras eliminou o Fluminense na semi e depois bateu o Santos, nos pênaltis, na final. Algumas mudanças no duelo das quartas são certas: o gol como visitante não serva mais como critério de desempate, a segunda parte acontecerá em Porto Alegre, e o primeiro jogo, no Allianz Parque, teve vitória alviverde por 1 a 0.