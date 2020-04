Relembre o desempenho do Palmeiras em 1918, ano com a paralisação pela Gripe Espanhola

O calendário futebolístico foi prejudicado em escala global por conta do coronavírus, que impede a realização de partidas e a aglomeração de multidões. Apesar do choque causado pela experiência sem precedente nas últimas décadas, não foi a primeira vez que o esporte foi paralisado por conta de uma pandemia.

Em 1918, a Gripe Espanhola assustou o planeta e também foi motivo da suspensão do calendário do futebol na maior parte dos países. Em São Paulo, o estadual teve que ser paralisado por dois meses, inclusive com a posterior mudança de algumas regras. Além do impacto da pandemia, o ano foi atípico para o Palmeiras por outra disputa fora dos gramados.

Na temporada, o até então Palestra Itália disputou apenas seis partidas do Campeonato Paulista, abandonando o estadual no meio do caminho como forma de protesto a APEA (Associação de Esportes Atléticos). O clube alegou que sofria perseguição dos clubes de elite de São Paulo e ainda era frequentemente prejudicado por erros de arbitragem.

Assim, o Palestra Itália apenas disputou torneios de caráter amistoso em outros momentos da temporada. O clube participou de partidas que marcaram a inauguração do estádio da Ponte Grande, localizado na cidade de São Paulo, e bateu o Corinthians após um empate por 3 a 3 e uma vitória por 4 a 2, em março de 1918. Já em setembro, o Palestra Itália enfrentou um combinado de jogadores mineiros e goleou por 6 a 1.

Já sem o clube palestrino em sua fase final, o Campeonato Paulista retornou em novembro daquele ano e terminou com o título do Paulistano, que venceu 13 das 16 partidas que disputou. Como havia uma preocupação com a preservação da saúde dos atletas até que a Gripe Espanhola estivesse inteiramente controlada no país, a APEA determinou que cada um dos tempos dos jogos fossem reduzidos em dez minutos.