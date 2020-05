Relembre: 5 jogadores que começaram bem no Palmeiras, mas caíram de rendimento

1 /5 /5

Borja chegou ao Palmeiras com um grande status em 2017 após fazer um ano de 2016 brilhante, inclusive sendo algoz do São Paulo. Fez dois bons primeiros jogos, com dois gols marcados. Entretanto, foi perdendo espaço no time titular após perder vários tentos e passar a Libertadores de 2017 em branco. Em 2018, até voltou a jogar bem, com seis gols em seis jogos na Libertadores 2018, mas mais uma vez caiu de rendimento com o passar do tempo e perdeu espaço (Foto: Divulgação/Palmeiras)