Ramires se apresenta e faz primeiro treino com a camisa do Palmeiras

Ramires foi a grande novidade do treino desta quarta-feira do Palmeiras. Após assinar contrato válido por quatro temporadas, o jogador de 32 anos apresentou-se na Academia de Futebol e fez seu primeiro trabalho com a camisa alviverde.

Vindo do Jiangsu Suning, da China, Ramires passou por uma bateria de exames e testes com a fisiologia, fisioterapia e preparação física palestrina. Além disso, teve o primeiro contato com o grupo de companheiros e reencontrou o treinador Luiz Felipe Scolari, com quem trabalhou na Seleção Brasileira.

O comandante alviverde, inclusive, foi peça fundamental na contratação do meio-campista. Felipão chegou a dizer que colocaria dinheiro do próprio do bolso para que o clube garantisse a chegada do jogador, que, segundo ele, pode atuar em quatro posições do campo.

Ramires já defendeu Cruzeiro, Benfica, de Portugal, e o Chelsea, da Inglaterra, onde marcou história ao vivenciar a época mais vitoriosa do clube com as conquistas da Liga dos Campeões, da Liga Europa, do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa. Pela Seleção Brasileira, além de ter disputado as Copas do Mundo de 2010 e 2014, levantou o troféu da Copa das Confederações de 2009.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Depois de uma folga prolongada, o elenco palestrino voltou aos trabalhos na última segunda-feira e, desde então, tem treinado em dois períodos. Nesta manhã, os jogadores fizeram movimentações na sala de musculação do centro de excelência de core, força e ativação muscular. O próximo trabalho será na faixa da tarde.