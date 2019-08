Quatro jogadores do Palmeiras são convocados para Seleção Sub-17

Quatro atletas da base do Palmeiras foram convocados para uma série de três amistosos da Seleção Brasileira Sub-17. Os defensores Garcia, Henri e Renan e o atacante Gabriel Veron foram chamados no último domingo, sendo que esses duelos fazem parte da reta final da preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontece no Brasil entre 26 de outubro e 17 de novembro deste ano.

O Brasil se apresenta no dia 1º e disputará três amistosos, contra as seleções da Coreia do Sul, Inglaterra e Austrália, nos dias 6, 8 e 10 de setembro, respectivamente. Os quatro representantes do Palmeiras participaram de diversas etapas anteriores e estiveram a serviço da Seleção na semana passada, quando disputou dois amistosos contra o Chile.

Contra os chilenos, na vitória brasileira por 2 a 1, Renan e Veron foram titulares. No segundo jogo, Veron foi autor de um dos gols e deu uma assistência no triunfo por 3 a 1, com Henri também titular.

Em 2019, a base do Palmeiras já teve 18 jogadores convocados (16 pelo Brasil), com nomes como de zagueiros Henri, Renan e Daniel Alves, os laterais Garcia e Ian Custódio, os meio-campistas Fabinho e João Pedro e os atacantes Gabriel Veron e Gabriel Silva. O meia Robson Matheus, com dupla nacionalidade, foi chamado pela Bolívia.

Já no Sub-15, foram chamados o goleiro Murilo Palomares, os zagueiros Matheus Matias e Vinicius Serafim, os laterais Pedro Karalkovas e Robert, o meia Robinho e o atacante Allan. Iván Angulo, do Sub-20, disputou o Mundial pela Colômbia.