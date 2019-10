Presidente do Conselho do Palmeiras diz que Leila Pereira está insatisfeita com Mattos

Nesta terça-feira, o presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, Seraphim Del Grande, afirmou que Leila Pereira, conselheira e patrocinadora do clube, está insatisfeita com o trabalho que vem sendo feito por Alexandre Mattos, atual diretor de futebol do Verdão.

Anteriormente, Seraphim Del Grande já havia criticado Mattos, e agora, garante que Leila Pereira compartilha da mesma opinião negativa quanto ao diretor.

“Estou falando com ela há muito tempo. A opinião dela é a mesma que a minha”, disse, em entrevista à Rádio Globo.

Perguntado se Leila Pereira seria favorável à saída de Mattos, o conselheiro preferiu não cravar nada, mas classificou o ano palmeirense como “fracasso”.

“É, falando que ela está muito insatisfeita. Todo conselheiro… Praticamente reflete a opinião de todos os conselheiros, que estão insatisfeitos com a maneira como foi planejado esse ano, que foi um fracasso”, afirmou.

Seraphim Del Grande, no entanto, lembrou que ainda que seja presidente do Conselho Deliberativo, não tem poder para tomar uma medida mais drástica.

“Muitos conselheiros têm reclamado. Eu, como presidente do Conselho, só posso fazer uma convocação de reunião do Conselho quando tem um abaixo-assinado de 60 conselheiros ou mil associados. E, pelo menos até agora, não chegou nada às minhas mãos. No dia que chegar, eu convoco o Conselho”, declarou.

Diante das declarações, Leila Pereira se manifestou por meio de sua assessoria de imprensa e preferiu não se alongar no assunto.

“Eu não interfiro nas decisões do futebol. Eu sou conselheira e patrocinadora e sei bem as minhas atribuições no clube”, disse.