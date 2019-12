Presidente do Atlético-MG revela interesse por dois atletas do Palmeiras

O Atlético-MG já começou a planejar a próxima temporada. Em entrevista à Radio da Massa, o presidente Sergio Sette Câmara anunciou que, apesar do Galo não gozar de muitos recursos para reforçar o elenco, dois atletas do Palmeiras interessam para 2020.

Sette Câmara e Maurício Galiotte, mandatário do Verdão, teriam conversado a respeito da situação do lateral Victor Luís e o meia-atacante Hyoran.

No entanto, o homem-forte do Galo não mostrou muito otimismo na contratação do lateral-esquerdo, uma vez que haveriam alguns obstáculos.

“O ideal é o jogador vir por empréstimo, com passe fixado. Se ele performar, você deposita e compra o jogador. Se não der certo você devolve o jogador. Vários jogadores que estamos conversando é dessa maneira. Tem que caber no nosso bolso. O Victor Luís é um lateral-esquerdo, teve no Botafogo, é reserva no Palmeiras, é um bom jogador, mas tenho a impressão que o Palmeiras só quer vender, e aí é complicado pra gente. Pela idade do jogador, 26 anos, você tem que ter muito cuidado. Jogador de futebol você tem que olhar igual um carro. Tem que comprar já pensando na revenda, de preferência com um valor maior que você pagou”, explicou, acrescentando a respeito do seu outro alvo.

“O Hyoran também é um grande jogador. O Palmeiras tem muitos bons jogadores. Eu até almocei com o presidente do Palmeiras, que é meu amigo, o Maurício Galiotte, uma pessoa finíssima, um amigo que fiz no futebol. Coloquei pra ele que o Atlético tem interesse em alguns jogadores do elenco dele, que a gente pode estar conversando sobre isso. Ele ficou de dar uma olhada com o Vanderlei (Luxemburgo), que assumiu lá agora, e aí vamos conversar a respeito. Lá tem alguns jogadores que pode ser que venham pra cá”, finalizou o presidente.

Desde o final de 2017, época em que Sergio Sette Câmara assumiu, Atlético e Palmeiras já negociaram jogadores. Além de Róger Guedes, que se destacou no time de Minas Gerais, Erik e Arouca são outros nomes.

