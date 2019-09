Palmeirense ganha prêmio de melhor torcedora do mundo pela Fifa

A palmeirense Silvia Grecco venceu o prêmio Fifa Fan Award, nesta segunda-feira, na premiação The Best Fifa ocorrida em Milão, na Itália. A brasileira conquistou a honraria dedicada a torcedores por levar seu filho Nickollas, deficiente visual, aos jogos do Alviverde e narrar todos os lances para o garoto de nove anos.

Silvia e Nickollas são presenças garantidas nos jogos do Allianz Parque e do Pacaembu e tiveram sua história notada no início do ano.

“Eu gostaria de compartilhar este prêmio com o senhor Justo Sánchez, que também tem uma linda história de amor com o filho dele. Nikollas, aqui na frente estão muitas pessoas, muitos jogadores, muitos ídolos, estamos aqui representando nosso time, Palmeiras, e todos os torcedores do Brasil e do mundo, todos aqueles que torcem pela pessoa com deficiência”, disse Silvia em seu discurso.

“O futebol pode transformar a vida dessas pessoas, e o simples gesto de narrar os jogos para o meu filho, tivemos a oportunidade de um jornalista da TV Globo, Marco Aurélio Souza, nos vir com os olhos do coração”, completou.

A brasileira recebeu o prêmio das mãos do ídolo italiano Andrea Pirlo. Na categoria, um torcedor uruguaio, Justo Sánchez, que passou a frequentar a arquibancada do time rival devido a morte do filho torcedor em acidente de carro, e a torcida da seleção holandesa feminina, também concorreram.