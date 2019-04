Palmeiras visita o San Lorenzo para manter 100% e encaminhar vaga

Palmeiras e San Lorenzo se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Nuevo Gasómetro, pela terceira partida da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Verdão defende seus 100% de aproveitamento na competição, enquanto os argentinos tentam deixar para trás o péssimo retrospecto no torneio nacional.

Como de costume, a escalação do Palmeiras tem diversas incógnitas antes do jogo. Gustavo Gómez e Victor Luiz, em recuperação de lesão, Felipe Melo e Bruno Henrique, podendo ser poupados, são as principais dúvidas. Certo é que Ricardo Goulart, que permaneceu em São Paulo para um trabalho de recondicionamento físico, e Gustavo Scarpa, que retornou ao Brasil por motivos pessoais, serão ausências.

“Felipão tem mantido mais a base esse ano, revezado apenas alguns jogadores. Mas ele sempre faz uma ou outra mudança. Como você falou, o adversário não sabe de onde vai sair essa mudança e isso pode ser uma arma para nós. É um grupo de grandes jogadores, com muita qualidade então ele não tem essa dor de cabeça porque confia em todos”, afirmou Diogo Barbosa.

Uma vitória na Argentina deixaria o Verdão muito próximo de garantir sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. No elenco palestrino, apenas Edu Dracena, Marcos Rocha, Guerra, Borja e Willian já venceram a competição. Destes, a tendência é que apenas o colombiano seja titular nesta terça-feira.

“Iniciamos o ano meio instáveis, mas começamos a crescer e estamos nesse momento ainda, tendo atuações melhores. Isso nos dá uma vontade maior para que possamos fazer um ano melhor nessa competição, que é o sonho de todo o jogador brasileiro. Estamos muito esperançosos para conquistar a Libertadores este ano”, completou.

O San Lorenzo é o segundo colocado do Grupo F da Copa Libertadores e está invicto nas duas partidas que fez até aqui. No Campeonato Argentino, porém, a situação é muito diferente. A equipe venceu apenas uma das últimas 16 partidas pelo torneio nacional.

“A torcida tem razão, como posso explicar tudo isso?”, questionou o técnico Jorge Almirón. “Existem coisas boas, mas os resultados e o momento da equipe só permite que as coisas ruins sejam vistas”.

FICHA TÉCNICA

SAN LORENZO x PALMEIRAS

Local: Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, Argentina

Data: 02 de abril de 2019, terça-feira

Horário: 19h15 (Brasília)

Árbitro: Julio Bascuñan (CHI)

Assistentes: Claudio Rios e Jose Retamal(CHI)

SAN LORENZO: Monetti; Herrera, Ferrari, Senesi e Gabriel Rojas; Insaurralde, Poblete e Hernán Rojas; Fértoli, Barrios e Gaich

Técnico: Jorge Almirón

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Felipe Melo), Moisés (Bruno Henrique) e Lucas Lima; Felipe Pires, Dudu e Borja

Técnico: Felipão