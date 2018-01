Palmeiras visita o Botafogo para manter o embalo no Paulistão

O Palmeiras esteve próximo de encantar seu torcedor na estreia do Campeonato Paulista, e agora quer manter o ritmo na segunda rodada do Estadual, quando enfrenta o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, às 17h (de Brasília), deste domingo. Para o duelo, apesar da boa exibição na partida inaugural, o Alviverde poderá ter mudanças em sua escalação.

“Vamos avaliar nesta sexta-feira a parte física, ver aqueles que de fato estão em melhores condições, há um tempo pequeno de recuperação até domingo e vamos ver dia a dia. Muitas vezes, neste começo, a parte física pode ser determinante para escolher quem vai para a partida”, afirmou o treinador.

Assim, por conta da parte física, alguns atletas correm risco de perder sua vaga neste domingo, enquanto outros podem ganhar uma oportunidade. A escalação para o duelo é um mistério, uma vez que apenas o treino de sexta-feira foi aberto à imprensa, mas Roger contou apenas com os reservas na atividade. Nos trabalhos, o atacante Keno foi baixa por uma amigdalitee Deyverson torceu o tornozelo e, por conta disso, são dúvidas.

Outro que corre risco para a partida contra o Botafogo é o zagueiro Antônio Carlos. O defensor, que precisou ser substituído na estreia por conta de cãibras, conquistou a vaga na pré-temporada e fez partida segura, mas falhou no único gol do Santo André. Além disso, o zagueiro fez bola se gelo na atividade de sexta-feira. Quem tem presença descartada é o meia Gustavo Scarpa, ainda sem condições físicas.

Apesar de a partida ser em Ribeirão Preto, o Palmeiras certamente se sentirá em casa no estádio Santa Cruz. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos, sendo a maioria para a torcida alviverde. A expectativa é de ao menos 15 mil alviverdes presentes neste domingo.

Na estreia, fora de casa, o Botafogo-PB foi derrotado pelo Bragantino por 2 a 0 no Nabi Abi Chedid. E para piorar a situação do técnico Léo Condé, o atacante Wesley, com dores no músculo posterior da coxa, não terá condições de jogo contra o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO-SP

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data: 21 de janeiro, quinta-feira

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Luiz Alberto Andrini Nogueira

BOTAFOGO-SP: Tiago Cardoso; Diego Tavares, Naylhor, Plínio e Peri; Carlos Henrique, Willian Oliveira e Diones; Dodô; Lelê e Jheimy

Técnico: Léo Condé

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos (Luan), Thiago Martins e Victor Luiz; Felipe Melo (Thiago Santos) e Tchê Tchê (Bruno Henrique); Willian (Keno), Lucas Lima e Dudu; Borja

Técnico: Roger Machado