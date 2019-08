Palmeiras vence Juventus e fatura campeonato sub-20 na Suíça

O time sub-20 do Palmeiras faturou mais um troféu neste sábado. A equipe alviverde venceu a Juventus da Itália por 1 a 0 e se sagrou campeão da Aesch Turnier U-19, na Suíça.

O autor do gol e destaque da competição foi o atacante Fabrício, que além de marcar o tento da decisão, balançou a rede mais três vezes no torneio, se sagrando artilheiro.

Após empatar com o Base da Suíça por 2 a 2, empatar sem gols com a Juventus e bater o Fullham, da Inglaterra, por 2 a 0 na primeira fase, o Verdão venceu a Inter de Milão na semifinal por 2 a 1, com dois gols de Fabrício, até reencontrar a Vecchia Signora na final.

A conquista foi a 27ª das categorias de base do Palmeiras em 2019 e a segunda nesta viagem do time sub-20 à Europa. O time também conquistou, na última terça-feira, CEE Cup, em Praga, na República Tcheca, após derrotar na decisão o Sparta de Praga, por 2 a 0.

Confira a campanha do Palmeiras:

Final:

03/08: Palmeiras 1 x 0 Juventus

Gols: Fabrício

Semifinal:

03/08: Internazionale 1 x 2 Palmeiras

Gols: Fabrício (2)

Primeira Fase:

01/08: Palmeiras 2 x 0 Fulham

Gols: Fabrício e Danilo

01/08: Juventus 0 x 0 Palmeiras

02/08: Palmeiras 2 x 2 Basel

Gols: Gabriel Góes e Rian