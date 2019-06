Palmeiras ultrapassa o City e é o terceiro em ranking mundial de clubes

O Palmeiras é o terceiro colocado no Ranking Mundial de clubes elaborado pela Football World Rankings. Na última semana, o Verdão ultrapassou o Manchester City, de Pep Guardiola, e subiu uma colocação na lista.

Como é calculado o ranking:

O ranking de clubes é calculado e publicado semanalmente. Ele segue o mesmo padrão do ATP World Tennis Rankings, por exemplo, significando que apenas os resultados das últimas 52 semanas são considerados. Assim, todo o início de semana a pontuação é atualizada, enquanto os resultados da semana correspondente há um ano perdem seu valor.

As 40 principais ligas do mundo e os 10 torneios internacionais de clubes são computados para a elaboração do Ranking Mundial. A fórmula considera ainda a dificuldades das competições e a quantidades de partidas diferentes entre elas.