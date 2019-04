Palmeiras tenta não repetir marca que quase o rebaixou pela 3ª vez

Eliminado do Campeonato Paulista, vindo de derrota na Copa Libertadores da América, jogando mal e sem marcar gols há três jogos. Essa é a situação atual do Palmeiras, que nesta quinta-feira, tenta evitar uma marca negativa que quase o levou ao terceiro rebaixamento de sua história.

Na reta final do Campeonato Brasileiro de 2014, o Verdão amargou quatro partidas consecutivas sem balançar as redes pela última vez. No período, entre o dia oito e 23 de novembro, foi derrotado pelo Atlético-MG (0x2), São Paulo (2×0), Sport (0x2) e Coritiba (2×0).

A sequência de jogos, que ainda antecedeu outro revés, para o Internacional (este com um gol marcado) e o empate diante do Athletico só não colocou o Alviverde novamente na Série B do Brasileirão por uma combinação de resultados que acabou rebaixando o Vitória à Segundona.

A atual série não é tão dramática e nem com tantas derrotas, mas pode se tornar a primeira sem gols marcados desde então. O Palmeiras empatou sem bolas nas redes por duas vezes contra o São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista, e foi derrotado pelo placar mínimo pelo San Lorenzo.

Nesta quarta-feira, o time de Luiz Felipe Scolari encara o Junior Barranquilla, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Um novo jogo sem gols marcados pode tirar o Verdão da zona de classificação para as oitavas de final.