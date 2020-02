Palmeiras realiza treino tático na véspera de partida contra o RB Bragantino

Neste sábado, o Palmeiras finalizou a preparação para a partida contra o Red Bull Bragantino, que acontece neste domingo, às 16h, no Nabi Abi Chedid. Na atividade realizada pela manhã na Academia de Futebol, Vanderlei Luxemburgo definiu a escalação para o jogo contra o Massa Bruta.

O treinamento foi fechado para a imprensa, porém o site do Palmeiras informou que Luxemburgo aproveitou para definir uma escalação e ajustar taticamente os últimos detalhes para a partida deste domingo. Depois dessa primeira parte, os jogadores praticaram cobranças de faltas e de pênaltis.

O único desfalque certo do Palmeiras para o jogo contra o RB Bragantino é Vitor Hugo, que ainda se recupera de uma cirurgia realizada no final do ano passado. Poupados no último jogo, Felipe Melo, Gabriel Menino, Dudu e Luiz Adriano podem voltar a aparecer na escalação do Verdão.

Dessa forma, o Palmeiras deve entrar em campo com o seguinte time: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Victor Luiz; Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima; Dudu, Gabriel Veron e Luiz Adriano. A tendência é que Luxemburgo dê continuidade ao rodízio na dupla de volantes e Ramires seja poupado neste fim de semana.

Após três rodadas disputadas no Campeonato Paulista, o Palmeiras é o segundo colocado do grupo B, com sete pontos somados. Depois de enfrentar o RB Bragantino, o Verdão terá pela frente a Ponte Preta, em Campinas.