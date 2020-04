Palmeiras parabeniza o multicampeão César Sampaio nas redes sociais

Bicampeão brasileiro, paulista e campeão da Libertadores pelo Palmeiras, César Sampaio completou 52 anos nesta terça-feira. Nas redes sociais, o clube recordou a data e deu parabéns a um de seus grandes ídolos.

Brincando com o formato de videogame, o Alviverde criou o “Super Sampaio 93” e relembrou o gol do volante contra o São Paulo, no Morumbi, em jogo decisivo da segunda fase do Brasileiro de 1993.

Com duas passagens pelo clube, entre 1991 e 1994, e 1999 e 2000, César Sampaio soma 307 jogos com a camisa alviverde, com 175 vitórias e 25 gols marcados.

No Palmeiras, o volante venceu os Campeonatos Paulista de 1993 e 1994, os Campeonatos Brasileiros de 1993 e 1994, os Torneios Rio-São Paulo de 1993 e 2000, e a Libertadores de 1999, erguendo o título como capitão.

Pela Seleção Brasileira, Sampaio fez 49 jogos, marcou seis gols, fez parte do vice-campeonato mundial de 1998 e venceu a Copa América de 1997 e a Copa das Confederações de 1997.