Palmeiras ostenta invencibilidade de 23 anos contra o Bragantino

Depois de aplicar uma goleada sobre o Oeste, o Palmeiras terá pela frente o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 16h, no Nabi Abi Chedid, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Para o Verdão, enfrentar a equipe de Bragança Paulista tem sido motivo de felicidade nas últimas duas décadas.

A última vez que o Palmeiras perdeu para o Bragantino foi em 1997, em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o Massa Bruta venceu o Alviverde por 2 a 1, atuando em casa. Desde então, o Verdão disputou 15 jogos contra a equipe interiorana e acumula 12 vitórias e três empates.

Inclusive, o Palmeiras vem de uma sequência de seis triunfos consecutivos sobre o Bragantino. No ano passado, os times se enfrentaram no Pacaembu e o Verdão venceu por 2 a 0, com gols marcados por Dudu e Gustavo Scarpa, de pênalti.

Por outro lado, o Palmeiras não encontrou facilidade quando enfrentou o Red Bull Brasil, equipe que também é administrada pela empresa de matriz europeia. Os dois times foram adversários nos últimos cinco anos e o retrospecto revela grande equilíbrio: são duas vitórias do Verdão, dois triunfos do RB Brasil e um empate.

A parceria entre a Red Bull e o Bragantino não extinguiu o RB Brasil. A equipe com sede em Campinas permanece em atividade e neste ano disputa a Série A2 do Campeonato Paulista.

No momento, o Palmeiras é o líder do grupo B do Campeonato Paulista, com sete pontos somados. Do outro lado, o RB Bragantino é o terceiro colocado do grupo D, com dois pontos conquistados.