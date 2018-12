Palmeiras oficializa a contratação do volante Matheus Fernandes

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do volante Matheus Fernandes. O jogador de 20 anos, que pertencia ao Botafogo, assinou contrato de cinco temporadas com a equipe paulista após ter sido aprovado nos exames médicos.

A transferência, que já estava encaminhada desde o começo do mês, irá render 3,5 milhões de euros (cerca de 15,5) ao Glorioso. O time carioca ainda irá ficar com 25% dos diretos econômicos do atleta, que chegou a receber proposta do Genoa, da Itália.

O Verdão agora chega a três jogadores contratados para a próxima temporada. Além do volante, o clube palestrino também já anunciou a chegada do meia Zé Rafael, que estava no Bahia, e do atacante Arthur Cabral, ex-Ceará. Raphael Veiga e Erik, que estavam emprestados para Atlético-PR e Botafogo, respectivamente, serão integrados ao elenco em 2019.

Uma das principais revelações do Alvinegro, Matheus Fernandes defendeu o time de General Severiano em 87 partidas, sendo que marcou um gol e conquistou o título do Campeonato Carioca neste ano.