Palmeiras lança selo postal em homenagem ao deca brasileiro

O Palmeiras desenvolveu em parceria com os Correios o selo postal em homenagem à conquista do decacampeonato brasileiro. O lançamento da novidade foi realizado nesta quarta-feira em cerimônia na sede social do clube que contou com o presidente Maurício Galiotte e representantes da empresa.

O sele está com a inscrição “decacampeão” e ainda cita todos os anos que o Verdão conquistou o torneio 1960, 1967 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018. A arte ainda inclui uma silhueta o mapa do Brasil.

“Hoje é um dia muito importante para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Estamos recebendo dos Correios o selo e o carimbo postal comemorativos pelos dez títulos brasileiros. É um momento de muita alegria e nos sentimos honrados em receber essa homenagem”, disse o presidente Maurício Galiotte.