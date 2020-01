Palmeiras inicia a temporada na Florida Cup com estreia de Luxemburgo

Depois de uma temporada sem títulos, o Palmeiras inicia 2020 com Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas e a expectativa de um ano com conquistas. Nesta quarta-feira, o Verdão faz sua primeira partida na temporada, contra o Atlético Nacional-COL, às 22h30 (horário de Brasília), no Exploria Stadium, em Orlando.

É a primeira vez que o Palmeiras participa do torneio de pré-temporada. A competição tem apenas dois jogos e o Verdão não enfrentará o Corinthians. Dessa forma, a segunda partida do Alviverde será contra o New York City FC, no sábado, às 16h.

A principal novidade do time do Palmeiras para esta partida deve ser o teste de Felipe Melo como zagueiro. A tendência é que o camisa 30 forme dupla de defensores centrais com Gustavo Gómez, enquanto Matheus Fernandes deve ganhar uma oportunidade como primeiro volante.

“O jogador de futebol tem a missão de entender que deve jogar em outras posições quando necessário. Já atuei em outras posições: na frente, atrás, de meia-atacante, de atacante, de zagueiro. Eu me coloco à disposição para poder ajudar”, afirmou Felipe Melo.

A maior dúvida gira em torno do meia armador. Raphael Veiga tem a confiança de Luxemburgo e pode ganhar uma chance como titular. Seu maior concorrente para a posição é Lucas Lima. Gabriel Verón, que terminou 2019 em alta, pode começar jogando nos Estados Unidos.

A tendência é que Luxemburgo troque todos os jogadores no intervalo, já que o regulamento de Florida Cup não prevê limite de substituições. Esse fator será importante na avaliação do elenco no início da temporada.

O Atlético Nacional chega aos Estados Unidos sem Juan Carlos Osório. Por motivos familiares, o treinador permaneceu na Colômbia. O clube perdeu dois jogadores importantes: o lateral-direito Daniel Bocanegra e o zagueiro e ex-capitão Alexis Henriquez.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS X ATLÉTICO NACIONAL

Local: Exploria Stadium, em Porto Alegre (RS)

Data: 15 de janeiro de 2020, quarta-feira

Hora: 22h30h (de Brasília)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Felipe Melo, Diogo Barbosa, Matheus Fernandes, Bruno Henrique, Dudu, Raphael Veiga (Lucas Lima), Gabriel Verón e Luiz Adriano.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Atlético Nacional: José Cuadrado, Daniel Muñoz, Brayan Córdoba, Diego Braghieri, Christian Mafla, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Estéfano Aranago, Vladimir Hernández, Neyder Moreno, Jéfferson Duque.

Técnico: Pompilio Páez