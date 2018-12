Palmeiras goleia Botafogo e vai à semifinal da Copa RS sub-20

O Palmeiras segue invicto na Copa RS sub-20. Nesta segunda-feira, o Verdão venceu o Botafogo de virada por 5 a 1 em partida das quartas de final da competição, no estádio Municipal Homero Soldatelli. Agora a equipe paulista enfrenta o vencedor de Internacional e Cruzeiro, que se enfrentam na terça-feira, na semifinal do torneio.

O início de partida foi movimentadíssimo. Aos três minutos. Igor Cássio foi lançado, levou a melhor no corpo de jogo e bateu no canto do goleiro para abrir o placar para o Glorioso. Contudo, dois minutos depois, Patrick de Paula recebeu lançamento dentro da área e tocou na saída do arqueiro adversário para igualar o marcador.

O Alviverde chegou à virada aos 20 minutos. Papagaio recebeu dentro da área, driblou o goleiro e foi derrubado. O atacante foi o responsável pela cobrança, fez a paradinha, quase caiu e colocou no canto, deixando o jogo em 2 a 1.

O terceiro gol saiu aos 33. Papagaio foi enfiado e bateu cruzado. Já no último lance da primeira etapa. O goleiro André saiu jogando errado e Alan ficou com a bola. Ele driblou o zagueiro e bateu colocado de fora da área.

O Palmeiras seguiu no ataque na segunda etapa e fez o goleiro Gomes fazer um milagre aos 19 e parou na trave aos 29. Entretanto, a bola voltou a balançar as redes aos 33. Wesley fez uma grande finta no lado direito do campo e finalizou para o fundo do gol de fora da área.

O Alviverde ainda despertou duas oportunidades no fim da partida. Primeiro Veron tentou por cobertura e mandou muito forte, em seguida, Papagaio chutou fraco e Wesley não aproveitou o rebote.